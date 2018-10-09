مستشار وزير التجارة والصناعة: البناء والهندسية والكيماوية أعلى مواد صادرات

قال المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي، إن مصر لديها طاقات إنتاجية مهولة، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة يساعد المُصنعين على التأهيل الذي يسهم في توفير المواد للمستثمرين.



وأضاف "فريد" خلال حواره برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc": "أي اقتصاد في العالم يقوم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال الدورات التدريبية التي نقدمها لأصحاب المشروعات".



وكشف مستشار وزير التجارة والصناعة، عن أن مواد البناء والهندسية والكيماوية أعلى أرقام صادرات على مستوى الجمهورية.

