زي النهاردة بتاريخ 9-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 9-10-2018





أحــــــــــــداث





768 - تتويج كارلومان الأول وشارلمان ملكين على الفرنجة.





1238 - خايمي الأول ملك أراغون يغزو بلنسية ويضمها إلى مملكته.





1264 - بعد ثورة المدجنين، التي ساندها المغاربة ومملكة غرناطة، ورغم نجاحها في عدة مدن، استطاع ألفونسو العاشر ملك القشتاليين بحصار واحتلال مدينة شريش وطرد كل المسلمين.





1264 - القوات البحرية لإمارة العزفيين ، تحت قيادة أبو القاسم العزفي، تدخل مدينة أصيلا وتضمها.





1446 - نشر أبجدية هانغول في كوريا.





1514 - زواج الملك لويس الثاني عشر ملك فرنسا بالملكة ماري تيودور.





1558 - تأسيس مدينة ماردة في فنزويلا.





1595 - الجيش الإسباني يستولي على مدينة كامبراي الفرنسية.





1760 - الإمبراطورية الروسية تستولي على مدينة برلين إبان حرب السنوات السبع.





1804 - تأسيس مدينة هوبارت عاصمة تسمانيا.





1806 - بروسيا تعلن الحرب على فرنسا.





1812 - اشتباك في بحيرة إري بين قطع بحرية أمريكية وبريطانية ينجم عنه استيلاء الأمريكيين على سفينتين بريطانيتين وذلك أثناء حرب 1812.





1820 - غواياكيل تعلن استقلالها عن إسبانيا.





1824 - إلغاء العبودية في كوستاريكا.





1888 - افتتاح نصب واشنطن رسميًا للجمهور.





1911 - صلح دعان بأن اليمن ولاية تابعة للسلطنة العثمانية.





1917 - الأمير فؤاد يصبح سلطانًا على مصر وذلك بعد وفاة أخيه السلطان حسين كامل.





1962 - الإعلان عن استقلال أوغندا.





1967 - إعدام الثائر الأرجنتيني تشي جيفارا في بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله ومحاكمته في محاكمة ميدانية سريعة.





1973 - إسرائيل تعلن عن فقدها السيطرة على خط بارليف الدفاعي على شاطئ قناة السويس واستيلاء القوات المصرية عليه بالكامل وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب العربية ضدها.





2001 - مجلس الأمن الدولي يؤيد بالإجماع الضربات الأمريكية على أفغانستان باعتبارها عملًا مشروعًا بسبب رفض حكومة طالبان في أفغانستان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر.





2009 - منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وذلك نظير مجهوداته في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب.





2011 - وقوع أحداث ماسبيرو في العاصمة المصرية القاهرة والتي أدت لسقوط 27 قتيلًا.





2013 - جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2013 منحت لكل من مارتين كاربلوس ومايكل لويت وأريه وارشيل.





2014 - الروائي الفرنسي باتريك موديانو يفوز بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2014.





2015 - جائزة نوبل للسلام تمنح للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي.





2017 - الأمريكي ريتشارد ثالر يحصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لمساهماته في الاقتصاد السلوكي.





مـــــــواليـــــــــد





1581 - كلود غاسبارد باشي دي ميزيرياك، عالم رياضيات فرنسي.





1757 - الملك شارل العاشر، ملك فرنسا.





1852 - هيرمان إميل فيشر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902.





1873 - شوارتز شيلد، عالم كيمياء وفلكي ألماني.





1879 - ماكس فون لاوه، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1914.





1888 - نيكولاي بوخارين، سياسي سوفيتي.





1892 - إيفو أندريتش، أديب صربي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1961.





1892 - مارينا تسفيتايفا، شاعرة روسية.





1898 - توفيق الحكيم، أديب وروائي مصري.





1906 - سيد قطب، كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصري.





1906 - ليوبولد سنغور، رئيس السنغال الأول.





1907 - جاك تاتي، مخرج وممثل فرنسي.





1920 - يوسف لطيف، فنان جاز أمريكي.





1933 - بيتر مانسفيلد، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.





1938 - هاينز فيشر، رئيس النمسا.





1940 - جون لينون، مغني وشاعر وعازف إنجليزي في فرقة البيتلز.





1942 - شكري غانم، سياسي واقتصادي ليبي.





1946 - تانسو تشيلر، سياسية واقتصادية تركية.





1950 - صفاء أبو السعود، ممثلة ومذيعة مصرية.





1950 - جودي ويليامز، أكاديمية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1997.





1950 - فاسيلي إيورداتش، مدرب ولاعب كرة قدم روماني.





1952 - شارون أوزبورن، مذيعة وكاتبة أغاني إنجليزية.





1953 - هيلموت رولدر، لاعب كرة قدم ألماني.





1953 - توني شلهوب، ممثل أمريكي من أصل لبناني.





1954 - عبد الوهاب حسين، أحد أشهر رموز المعارضة البحرينية الإسلامية الشيعية والوطنية.





1961 - نهال عنبر، ممثلة مصرية.





1964 - وفاء سالم، ممثلة سورية.





1966 - خالد الحربي، ممثل سعودي.





1966 - ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1967 - إدي غوريرو، مصارع مكسيكي.





1972 - كوكي مياتا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1972 - حمزة إدريس، لاعب كرة قدم سعودي.





1973 - عبد الله الباروني، ممثل كويتي.





1973 - كارلوس بافون، لاعب كرة قدم هندوراسي.





1974 - رانيا فريد شوقي، ممثلة مصرية.





1975 - مارك فيدوكا، لاعب كرة قدم أسترالي.





1976 - سام ريغل، مؤدي أصوات أمريكي.





1977 - إيمانويلي بيلاردي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1977 - مشعل المطيري، ممثل سعودي.





1979 - براندون روث، ممثل أمريكي.





1980 - نرمين ماهر، ممثلة مصرية.





1980 - إبراهيم فضيل، لاعب كرة قدم مالديفي.





1982 - أنتونيو مندونكا، لاعب كرة قدم أنغولي.





1982 - فهيد بن خلف الله، لاعب كرة قدم تونسي فرنسا.





1982 - فايز السبيعي، حارس مرمى سعودي.





1984 - حسين فاضل، لاعب كرة قدم كويتي.





1984 - جمال مصباح، لاعب كرة قدم جزائري.





1994 - جوديل فيرلاند، ممثلة كندية.





1996 - بيلا حديد، عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني.





وفيـــــــــات





1917 - السلطان حسين كامل، سلطان مصر.





1934 - أبو القاسم الشابي، شاعر تونسي.





1943 - بيتر زيمن، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.





1959 - كامل كيلاني، كاتب مصري.





1967 - تشي جيفارا، ثائر أرجنتيني.





1987 - وليم مورفي، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.





1995 - أليك دوغلاس هوم، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





2010 - موريس آلياس، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــات





اليوم العالمي للبريد.





عيد الاستقلال في أوغندا.





عيد استقلال غواياكيل في الإكوادور.





يوم الهانغول في كوريا الجنوبية.