حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/10/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه نهارًا لطيف ليلًا.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط،؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهاراً:

توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية الى أقل بقليل، وتسود أجواء خريفية اعتيادية في مختلف المناطق، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصرًا في المناطق الصحراوية.





في خليج العقبة:

الرياح شمالية، معتدلة السرعة، تنشط عصراً بحيث تصبح مثيرة للغبار والأتربة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.





ليلاً:

تكون الأجواء لطيفة في مختلف المناطق، وتميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





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