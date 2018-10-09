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اليوم.. انقطاع المياه عن مساكن الأوقاف بقليوب 6 ساعات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
اليوم.. انقطاع المياه عن مساكن الأوقاف بقليوب 6 ساعات
انقطاع المياه
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محمد نبيل
 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع قليوب، عن قطع المياه عن منطقة مساكن الأوقاف بمدينة قليوب غدآ الثلاثاء،من الساعه 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، وذلك نظرا لغجراء عملية تطهير وتعقيم شبكة المياه الخاصة بمنطقة مساكن الأوقاف.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.


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