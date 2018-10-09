اليوم.. انقطاع المياه عن مساكن الأوقاف بقليوب 6 ساعات



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.







أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع قليوب، عن قطع المياه عن منطقة مساكن الأوقاف بمدينة قليوب غدآ الثلاثاء،من الساعه 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، وذلك نظرا لغجراء عملية تطهير وتعقيم شبكة المياه الخاصة بمنطقة مساكن الأوقاف.