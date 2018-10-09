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راضي عبد المعطي: قانون حماية المستهلك الجديد هدية من الرئيس لـ"المواطنين"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
راضي عبد المعطي: قانون حماية المستهلك الجديد هدية من الرئيس لـالمواطنين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري.

وأوضح "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أن جميع اللوائح بالقانون تصب في مصلحة المواطن المصري.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ القانون على أرض الواقع، وسيكون له مردودًا إيجابيًا يسهم في ضبط الأسواق.
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