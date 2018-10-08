نجاح " كينج كونج " عرض مستمر حتى في الإجازات

نظرا للإقبال الجماهيري على مسرحية " كينج كونج " قرر عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية مواصلة عرض المسرحية يوم إجازة المسرح الثلاثاء ، وحققت المسرحية نجاح كبير يوميا منذ افتتاحها الأربعاء الماضي، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

العرض يتضمن العديد من الفقرات الراقصة والموسيقى، وفقرة الخناجر الشهيرة بالسيرك القومى، يؤديها الفنان أبو الليف، وعبر المخرج محمد حسن عن سعادته بمجهودات عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية لخروج هذا العرض للنور.

"كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، مجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبنى وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.

العرض يشارك بطولته محمد حسن، ونادر أبو الليف، محسن محيى الدين، مجدى عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، سيد مصطفى، صبرى علم الدين، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة، تأليف سليم كتشنر، وإخراج محمد حسن.

ويقدم المخرج مجموعة من المواهب الجديدة من أبناء مسرح البالون وهم أحمد درويش وأحمد حنفى وأحمد الخطيب، كما يقدم فى الغناء صوتين جديدين هما دنيا النوبى وفاطمة ويشارك المطرب شريف قاسم بأغنيتين، اما البطولة الغنائى للمطرب أبو الليف الذى يغنى جميع أغانى المسرحية.