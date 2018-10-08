الأهلي يتحرك لضم أفضل لاعب في الدوري اللبناني

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات شفوية مع الموريتاني مامادو نياس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السلام زغرتا اللبناني، لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.









ويعتبر المهاجم الموريتاني، من أفضل اللاعبين بالدوري اللبناني، بالإضافة إلى أنه خاض مع منتخب بلاده 6 مباريات دولية أحرز خلالها 3 أهداف.









ويأتي التفاوض مع نياس، بناءًا على رؤية فنية للجنة الكرة برئاسة بيبو، والتي عرضت الأمر على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، من أجل التعاقد معه خاصةً أنه يمتلك من العمر 24 عامًا فقط.









ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأهلي، جلسة مع الجهاز الفني، لحسم الأمر سواء بضمه أو صرف النظر، عقب مباراة الترسانة، والتي ستقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



