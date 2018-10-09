رئيس حماية المستهلك: سننظم مبادرات في كل المحافظات.. "رسالتنا وطنية وليست وظيفية"

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم خصصوا منافذ بالميادين العامة لتلقي شكاوى المواطنين، وخصصوا يومًا لتلقي شكاوى المواطنين أمام جامعة القاهرة.



وأكد "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أن رسالتهم وطنية وليست وظيفة نمطية، وأنهم سيقوموا بعمل مبادرات في كل المحافظات.



وأضاف أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا غير تقليديًا لحل مشكلات المواطنين، مستطردًا: "تفاعل المواطنين إيجابي مع المبادرات، والمواطن يحتاج إلى من يسمع له ويحل شكواه".

