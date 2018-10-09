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مختار نوح: قطر تمول 80% من التنظيمات الإرهابية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
مختار نوح: قطر تمول 80% من التنظيمات الإرهابية
مختار نوح - الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية
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هدى عبدالرازق
 
قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن دولة قطر مسئولة عن تمويل 80% من التنظيمات الإرهابية.

وأشار "نوح"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الإثنين، إلى أن تركيا تقوم بإرسال المقاتلين وتدريبهم، مضيفا: "أمريكا بتعمل نفسها بتكافح الإرهاب، وهى بتموله عن طريق قطر".

وأضاف الإرهابي هشام عشماوي والذي تم القبض عليه اليوم على علم أن قطر هى من تمول التنظيمات الإرهابية.
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