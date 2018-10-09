مختار نوح: قطر تمول 80% من التنظيمات الإرهابية



وأشار "نوح"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الإثنين، إلى أن تركيا تقوم بإرسال المقاتلين وتدريبهم، مضيفا: "أمريكا بتعمل نفسها بتكافح الإرهاب، وهى بتموله عن طريق قطر".



وأضاف الإرهابي هشام عشماوي والذي تم القبض عليه اليوم على علم أن قطر هى من تمول التنظيمات الإرهابية.



قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن دولة قطر مسئولة عن تمويل 80% من التنظيمات الإرهابية.