200 صورة ترصد تفاصيل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي وتوزيع الجوائز

أقيم منذ قليل حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وتم توزيع الجوائز على النجوم المشاركين به.





وأعلنت لجان تحكيم مسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن جوائز الدورة الـ34 من المهرجان، والتى تحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفى، الذى تختتم فعالياته مساء اليوم فى حفل كبير أقيم فى مكتبة الإسكندرية، بحضور نجوم الفن فى الوطن العربى ودول البحر المتوسط.





ومنحت لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" شهادة تقدير للطفلة غالية الجراح لأدائها المتميز فى الفيلم الأردنى "نافذة سلام"، وشهادة تقدير ثانية للفيلم الإماراتى "عاشق عمورى" تشجعياً لفكرة العمل، وشهادة تقدير ثالثة للفيلم الجزائرى "زوس".









وفيما يتعلق بجوائز المسابقة فقد حصد المخرج المغربى حميد باسكيت جائزة أحمد الحضرى للعمل الأول أو الثانى لمخرجه، عن فيلم "صمت الفراشات"، وحصد الفيلم اللبنانى "شهيد" جائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فنى، وحصلت الممثلة اللبنانية كارول عبود على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن الفيلم اللبنانى "شهيد"، ونال النجم السورى غسان مسعود جائزة أفضل ممثل دور ثانى عن دوره فى فيلم "كتابة على الثلج".





أما جائزة أفضل ممثلة فقد جاءت مناصفة بين سوزان نجم الدين عن دورها فى الفيلم السورى "روز"، والممثلة المغربية سعيدة باعدى عن دورها فى الفيلمين المغربيين "ولولة الروح" و"صمت الفراشات"، وحصد التونسى عبد المنعم شويات جائزة أفضل ممثل عن دوره فى الفيلم التونسى "مصطفى زد"، وحصد الكاتب المغربى عثمان أشقرة جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو، وذهبت جائزة أفضل مخرج للفلسطينى رشيد مشهراوى عن فيلمه "كتابة على الثلج"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "مصطفى زد" من تونس، وجائزة التمثيل الكبرى للفنان السورى دريد لحام عن دوره فى فيلم "دمشق حلب"، وأخيراً نال فيلم "دمشق حلب" جائزة أفضل فيلم.





وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عن جوائزها، حيث نال الفيلم الإسبانى "أنا بالنهار"، جائزة أفضل فيلم، للمخرج أندريا جواريتا، ونال الفيلم السلوفانى الكرواتى المشترك "عامل المنجم" للمخرج حنا سلاك، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نال حنا سلاك جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج عن نفس الفيلم، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو للفيلم الألبانى "يوم راحة"، للمخرج جنتيان كوتشى.





فيما ذهبت جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل للفنان الكرواتى جانكو بوبوفيتش فولاريتش، عن دوره فى فيلم "بلا هزل"، ونالت الفنانة الإسبانية إنجريد جارسيا جونسون جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة، عن دورها فى فيلم "أنا بالنهار"، وحصد الفيلم المغربى "كيليكيس.. دوار البوم" جائزة القدس لأفضل إنجاز فنى، مع تنويه خاص لتصميم الديكور، وأخيراً جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول أو ثانى للمخرج، والتى ذهبت للمخرج جنتيان كوتشى عن الفيلم الألبانى "يوم راحة".





وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا والنقل البحرى، حيث قررت اللجنة منح جائزتها لأربعة أفلام، من بين 15 فيلما روائيا قصيرا وتسجيليا شاهدتها اللجنة، وهى أفلام "اللقاء" للمخرج حاتم الشافعى، "فقدان مؤقت" أخرجه نادين طارق وهاجر علام، "زمن الوجاهة" وأخرجته ملك إبراهيم، "قصة صدفة" أخرجه باسم مصيلحى وعمر خالد.