تفاصيل ممارسة شخص حاصل على دبلوم مهنة الطب ويمتلك عيادة مخ وأعصاب لسنوات في الفيوم (فيديو)









كشفت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تفاصيل اكتشاف شخص حاصل على دبلوم صناعة يمتلك عيادة مخ وأعصاب في الفيوم ويمارس العمل لسنوات.وأوضحت "هاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، أنه توجد لجنة مشكلة للمرور على المراكز والعيادات الطبية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأضافت أنه تم إغلاق العيادة، وتم عمل محضر جنحة للشخص ولكنه هرب قبل القبض عليه.