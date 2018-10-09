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رئيس جهاز حماية المستهلك: "حل مشاكل المواطنين فرض علينا"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:29 ص
رئيس جهاز حماية المستهلك: حل مشاكل المواطنين فرض علينا
اللواء راضي عبد المعطي - رئيس جهاز حماية المستهلك
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أمنية فوزي
 
علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على مبادرة "اليوم المفتوح، قائلًا: "نستهدف حل المشكلات، ونستهدف مصلحة المواطنين، وحل مشاكل المواطن فرض علينا ".

وتابع "عبد المعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين" مساء الإثنين،: "حلينا 13 ألف و150 شكوى في مبادرة أسبوع في حب الوطن".

وأضاف: "حلينا حوالي 75% من شكاوى المواطنين في أسبوع"، مستكملًا: "الفرحة في عيون المواطن تعطينا دفعة وقوة لحل مشكلاته".

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