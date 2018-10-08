الجهات الأمنية ترفض الجماهير بمباراة بيراميدز وطنطا





أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خاطبًا رسميًا إلى كلًا من ناديي طنطا وبيراميدز سبورت، بعدم حضور أي جماهير خلال المباراة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ بكأس مصر.





وبرر مسؤولو الجبلاية، طلبهم بعدما رفضت الجهات الأمنية تواجد الجماهير خلال المباراة وعدم تحمل مسئولية حمايتهم، مطالبين الناديين بتنفيذ القرار لعدم التعرض لأي عقوبات.





ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز سبورت طنطا، مساء غدٍ على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.



