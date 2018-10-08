أبرز وأهم أخبار اليوم الإثنين 8/10/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، حيث تفقد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها،الإثنين، المدينة الجامعية للبنين بكفر سعد ببنها للإطمئنان علي اجراءات تسكين الطلاب داخل المدن وللتأكيد علي جودة الخدمات المقدمة للطلاب.



كما نظمت مدرسة الشبان المسلمين الخاصة ببنها،احتفالية بالذكري ال 45 لإنتصارات اكتوبر المجيدة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ونجوي العشيري رئيس مركز مدينة ومركز بنها برعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وتحت اشراف السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية.







وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق شب ببرج سكني بمنطقة عزبة الصعايدة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.





وأكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ان الموجه الحادية عشر لازالة التعديات على املاك الدولة أسفرت عن ازالة 163 حالة بمساحة 45788.65م2 ( اكثر من خمسة واربعون الف متر مربع) وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل آليات إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون واستكمالا لتنفيذ الموجة الحادية عشر لازالة التعديات.









