محمد فريد: نعمل على إنجاح طرح الشركات الحكومية بالبورصة

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية تعمل على تذليل كافة العقبات أمام نجاح طرح الشركات الحكومية بالبورصة.





وأضاف فريد، خلال اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية -ايكما بمشاركة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، مساء اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تنشيط البورصة والتعاملات بها منها تطبيق آليات الأنشطة المتخصصة على الطروحات الجديدة مثل الشراء الهامشى والتعامل فى ذات الجلسة.





وأوضح أن هيئة الرقابة المالية وافقت على إلغاء الحدود السعرية المطبقة من 2011 وإعادة نطاق التحرك السعرى الاسهم إلى 20% بالإضافة إلى التوسع فى قاعدة الاسهم المتداولة ضمن آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والشراء الهامشى.





وأوضح أن البورصة تستعد أيضا لتطبيق آلية تسليف الاسهم المعروفة باسم الشورت سلينج وكل هذه الآليات تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.