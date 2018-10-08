ريال مدريد يستهدف ضم ثلاثي الأحلام





يمر ريال مدريد بأزمة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى صيامه التهديفي الذي دام لـ4 مباريات في مختلف المسابقات حتى الآن وهو الرقم الأسوأ للميرينجي منذ 33 عامًا.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الميرينجي وضع كلًا من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان بالإضافة إلى إيدين هازارد نجم تشيلسي على قائمة أولوياته لتدعيم خط هجومه الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الثلاثي الـ HMN (هازارد ومبابي ونيمار) كفيل بإصلاح العقم التهديفي الواضح للفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





ويقدم نيمار مستويات رائعة مع الفريق الفرنسي، حيث أحرز 38 هدفا بالإضافة لصناعة 20 هدفا خلال 40 مباراة لعبها منذ انتقاله لباريس سان جيرمان الصيف الماضي.





ويتصدر النجم البرازيلي حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي مع مبابي برصيد 8 أهداف لكل منهما.





أما مبابي، فخلال 135 مباراة رسمية بمسيرته القصيرة تمكن من إحراز 67 هدفا وصناعة 37 آخرين، ومع باريس سان جيرمان فقط سجل النجم الفرنسي 31 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة.





كما يقدم إيدين هازارد حاليًا أفضل مستوياته على الإطلاق مع تشيلسي، حيث يتربع على صدارة هدافي البريميرليج بـ7 أهداف في 8 مباريات عل الرغم من أنه خلال نفس الفترة من موسم 2017-2018 و2015-2016 و2009-2010 لم يسجل سوى 3 أهداف.



