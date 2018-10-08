ميسا قرعه تدخل Bollywood بأغنيتها الجديدة "حياتي" مع النجم A.R. Rahman (صورة)

سطع نجم المغنية اللبنانية-الأميركية متعددة الوجوه والمواهب ميسا قرعه في سماء سوق بوليوود الجديد بأغنيتها حياتي التي قامت بأدائها في الفيلم الهندي الجديد. وكانت هذه الأغنية قد لاقت انتشاراً واسعاً وصدى مدوي.

في الأول من تشرين الأول من العام 2018.

وقد سجلت أغنية حياتي أكثر منمليوني مشاهدة في خلال يومين فقط مما يجعل هذا العمل المشترك ما بين المغنية اللبنانية الأميركية ميسا قرعهوالمنتج الموسيقي وكاتب الأغنيات الهندي المعروف عملاً مميزًا. ومزجت أغنية "حياتي" ما بين الراب والغناء العربي واللحن الهندي وتميَزت بعرضها في الفيلم الهندي الأول حاليًا في بوليوود Chekka Chivantha Vaanam الذي قام بإنتاجه أحد أبرز المنتجين الهنديين ماني رتمان.

كتب النجم الصاعد شيفانغ فايشناف كلمات اغنية الراب وقامت شركة Sony الهند بإنتاجها.

في العام 2008 كان A.R.Rahman قد حصل على جائزة الغولدن غلوب عن موسيقى فيلمه Slumdog Millionaire وجائزتي أوسكار. فضلاعن أغنيته ”Jai Ho" التي لاقت نجاحا عالميا.

وعلَقت قرعهقائلة على هذا العمل المشترك مع Rahman : " اشعر بفخر لا يضاهى في العمل مع أحد أهم الفنانين الذين التقيتهم في حياتي وانا أعشق المزيج الذي يقوم به ما بين الأغنية الهندية التراثية والموسيقى العصرية. وهذا يشبه إلى حد بعيد فكرة الأغاني التي أغنيها التي ترتكز على الدمج بين الموسيقى العربيةالتراثية والعصرية في آن معا" وأنا أتمنى صدور العمل المشترك قريبا."

وليس غريبا على الفنانة ميسا قرعا هذا النجاح المعهود وقد سبقه في هوليوود أغنيتها

"White Rabbit" من الفيلم المشهور " American Hustle" الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي الموسيقية.

Chekka Chivantha Vaanam” الفيلم "وفي اللغة الإنكليزية " Crimson Red Sky" صدر في السابع والعشرين من العام الجاري 2018. وتدور قصة الفيلم حول صراع دامي على السلطة بين ثلاثة أشقَاء يحاولون الاستيلاء على عمل العائلة المربح بعد محاولة اغتيال الوالد الفاشلة ولاحقا وفاته وهو كان على علم بأن أحد أبنائه وراء هذه المحاولة من دون أن يذكره.