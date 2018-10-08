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بوفون يكشف موقفه من الاعتزال

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:18 م
بوفون يكشف موقفه من الاعتزال
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عن موقفه من اعتزال كرة القدم نهائياً.

وقال بوفون في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "في السنوات القليلة الماضية علمت أنه من الخطأ وضع حد لمسيرتي. وفي عمر الـ32. فكرت في الاعتزال في سن الـ35. وبعد ذلك دفعتني الظروف للاستمرار".

وأضاف: "قلت لنفسي سأعتزل في عمر الـ38 لكن عندما وصلت إلى هذا السن قلت سأعتزل في عمر الأربعين واليوم أنا هنا، ربما اعتزل بعد 6 أشهر أو عام وربما بعد 10 سنوات. لا أريد أن أسأل ولا أريد أن أعرف".

واختتم بوفون تصريحاته قائلاً : "يجب على اللاعب أن يتقبل أن الحياة بها مراحل عديدة، وأعلم أن الوقت سيأتي ولكنه لن يكون مفاجئًا وأعرف أن كل شيء سيكون مختلفًا تمامًا عما كان عليه حتى الآن".

يذكر أن بوفون رحل عن يوفنتوس بعد مواسم من الإنجازات وانضم لباريس سان جيرمان الفرنسي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

المزيد عن: بوفون باريس سان جيرمان
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