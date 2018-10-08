منتخب العراق يصل الرياض للمشاركة في سوبر كلاسيكو
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:11 مأحمد الهواري
وصل منتخب العراق الي مدينة الرياض منذ قليل وذلك للمشاركة في الدورة الودية "سوبر كلاسيكو" التي ستقام في المملكة العربية السعودية بين المنتخب السعودي ومنتخبات الأرجنتين والبرازيل والعراق.
وسيلتقي منتخب العراق بمنتخب الأرجنتين 11 أكتوبر على ستاد الأمير فيصل بن فهد فيما يواجه المنتخب السعودي منتخب البرازيل 12 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود.
وفي قمة عربية يلتقي منتخب السعودية والمنتخب العراقي 15 أكتوبر فيما يصطدم منتخبي الأرجنتين والبرازيل 16 أكتوبر في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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