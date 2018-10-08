المدير الرياضي ليوفنتوس يستبعد عودة بوجبا

صرح المدير الرياضي ليوفنتوس الايطالي فابيو باراتيسي بأنهم يحبون بول بوجبا كثيرا لكنه استبعد عودته من مانشستر يونايتد. وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا بأن لاعب الوسط الفرنسي غير راض عن وحوده في أولد ترافورد وقد تم ربطه بالعودة إلى تورينو.





وقال باراتيسي في تصريحات في حفل جوائز مانليو سكوبيجنو نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "نحن نحبه كثيرا، نحن على اتصال به لكننا لم نفكر في الأمر مطلقًا ولن نفكر في ذلك".





وأضاف : "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؟ إنه لاعب رائع لكننا لم نتحدث معه أو لاتسيو ".





وسيتولى باراتيسي قريبا المسؤولية في البيانكونيري، حيث سيرحل المدير العام جوزيبي ماروتا في 25 أكتوبر. وتابع :"حتى الآن أدرت الأمور جيداً من وراء الكواليس، ليس أقلها بسبب شخصيتي. الآن سيتغير الوضع قليلاً لكنني سأواصل العمل على جعل يوفنتوس أقوى ما يمكن. أخصص هذه الجائزة للشخص الذي قام بتربيتي وحقاً بالنسبة لي كان والدًا مفترضًا، الدكتور ماروتا".





وأردف قائلا : "هل يستطيع الذهاب إلى الإنتر؟ لن أكون مندهشًا لأنه مدير رائع وواحد من الأفضل في مجاله الأعوام العشرة الماضية، ربما مع أدريانو جالياني والنيرازوري نادي رائع. أتمنى فقط أن يكون سعيدًا وإذا كان هذا يعني أن تكون مديراً لنادي إيطالي كبير فهذا جيد".





واستطرد قائلا :"بالنسبة لي، لم أفكر أبدًا في التغيير فأنا أحب يوفنتوس. أنا أحب البيئة التي أعمل فيها وأحب مجموعة العمل. لحسن الحظ، لديّ فريق جيد الإعداد وأشارك أفكاري مع نائب الرئيس بافل ندفيد والمدرب ماكس أليجري".





حتما ، سئل المدير أيضا عن كريستيانو رونالدو ، من التأثير الذي تركه على ريال مدريد على الإدعاءات ضده.





وواصل :"ربما رونالدو يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لذلك من الواضح أن رحيله سيغير الأمور في مدريد. كريستيانو هو شخص بسيط للغاية ومحترف ممتاز، ندعمه كليا". كيف تمت الصفقة؟ نتحدث عنه في البداية وعلى الفور حصلنا على الشعور بأنه يريد الانضمام إلينا والذي كان ميزة كبيرة. كان لريال مدريد اتفاق لطيف معه وبدأت المفاوضات".





واختتم باراتيسي تصريحاته قائلاً "هل هدفنا دوري الأبطال ؟ لقد حققنا بالفعل نتائج رائعة لقد وصلنا إلى النهائي مرتين. سنحاول دائمًا أن نفعل ما هو أفضل لكننا نعلم أن الأمر لا يتعلق بالتخطيط فحسب بل تحتاج إلى القليل من كل شيء".



