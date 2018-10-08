محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاسرة الشهيد البطل "أحمد عبد التواب" بمسقط رأسه بقرية فزارة

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يرافقه العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة واجب العزاء لاسرة الشهيد البطل المجند " أحمد عبد التواب محمد نظير " أحد رجال القوات المسلحة والذى أستشهد خلال عملية عسكرية لرجال القوات المسلحة البواسل بسيناء وذلك بمسقط رأسه بقرية فزارة التابعة لمركز القوصية.

كان جثمان الشهيد " أحمد عبد التواب " قد وصل الى محافظة أسيوط ليدفن بمقابر الاسرة بمسقط رأسه بقرية فزارة وتقدم المحافظ وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان ويحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.





وقال محافظ أسيوط أننا نودع أبطالا ولكن ذكراهم خالدة على مر الزمان لانهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية مؤكدًا وقوف الشعب المصرى خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطة بلادهم فى تأدية رسالتهم لمواجهة الارهاب والحفاظ على أرض الوطن معلنا تقديم كافة الدعم لاسرة الشهيد و إطلاق اسم الشهيد على أكبر مدارس القرية تخليداً لذكراه.