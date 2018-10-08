"بيتزي" يستبعد مهند عسيري.. والفرج والجبرين يواصلا التأهيل





استبعد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، المهاجم مهند عسيري من معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.





وتم استبعاد عسيري بناءً على التقرير الطبي الذي قدمه الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، والذي كشف عدم جاهزيته خلال المعسكر الحالي.





وواصل لاعبو المنتخب الأخضر تدريباتهم مساء اليوم على الملعب الرديف في استاد الأمير فيصل بن فهد، حيث بدأ بتدريبات الاحتفاظ بالكرة من مجموعتين نفذت على منتصف الملعب، بعدها قسم بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين حيث أجري مناورة في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات الإطالة.





وفي السياق ذاته، واصل لاعبا الوسط سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين تدريباتهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.





ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مساء غدٍ الثلاثاء حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير فيصل بن فهد عند السادسة مساء ستكون مفتوحة ل وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى من التدريب.



