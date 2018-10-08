سامح عيد: هشام عشماوي متهم في 52 قضية.. عدد شهداءها يتخطى الـ 500

قال سامح عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات المتطرفة، إن القوات المسلحة كان لديها معلومات بوجود عناصر إرهابية في مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن الجيش كان يتعاون مع القوات الليبية لتطهير درنه من جيوب الإرهاب





وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "cbc"، مساء الإثنين أن المخابرات المصرية كان لها دور كبير في كشف جيوب الإرهاب، لافتا إلى أن هشام عشماوي متهم في 52 قضية شهدائها يتخطى الـ 500 فرد، فضلًا عن أنه يعد مخزن كبير للمعلوم.



