ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سامح عيد: هشام عشماوي متهم في 52 قضية.. عدد شهداءها يتخطى الـ 500

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:10 م
سامح عيد: هشام عشماوي متهم في 52 قضية.. عدد شهداءها يتخطى الـ 500
طباعة
داليا الحسين
 
قال سامح عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات المتطرفة، إن القوات المسلحة كان لديها معلومات بوجود عناصر إرهابية في مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن الجيش كان يتعاون مع القوات الليبية لتطهير درنه من جيوب الإرهاب

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "cbc"، مساء الإثنين أن المخابرات المصرية كان لها دور كبير في كشف جيوب الإرهاب، لافتا إلى أن هشام عشماوي متهم في 52 قضية شهدائها يتخطى الـ 500 فرد، فضلًا عن أنه يعد مخزن كبير للمعلوم.

ولفت إلى أن "عشماوي" هو همزة الوصل بين تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في إفريقيا كلها، كم أنه رفض مباعية" داعش" واستمر على ولائه لتنظيم القاعدة وكان من الصعب استمراره في سيناء وإلا كان سيُقتل فاضطر إلى الانتقال إلى ليبيا.
المزيد عن: العشماوي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
0
x
15:00
2
المنصورة
الانتاج الحربي
2
x
15:00
0
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
4
x
18:00
0
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
2
x
18:00
0
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 10:30:17 PM