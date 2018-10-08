سامح عيد: هشام عشماوي متهم في 52 قضية.. عدد شهداءها يتخطى الـ 500
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:10 مداليا الحسين
قال سامح عيد الباحث المتخصص في شئون الجماعات المتطرفة، إن القوات المسلحة كان لديها معلومات بوجود عناصر إرهابية في مدينة درنة الليبية، مشيرا إلى أن الجيش كان يتعاون مع القوات الليبية لتطهير درنه من جيوب الإرهاب
وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "cbc"، مساء الإثنين أن المخابرات المصرية كان لها دور كبير في كشف جيوب الإرهاب، لافتا إلى أن هشام عشماوي متهم في 52 قضية شهدائها يتخطى الـ 500 فرد، فضلًا عن أنه يعد مخزن كبير للمعلوم.
ولفت إلى أن "عشماوي" هو همزة الوصل بين تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في إفريقيا كلها، كم أنه رفض مباعية" داعش" واستمر على ولائه لتنظيم القاعدة وكان من الصعب استمراره في سيناء وإلا كان سيُقتل فاضطر إلى الانتقال إلى ليبيا.