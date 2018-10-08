"الجامعة الأمريكية" تحتضن أول حفلات المجرية استير فاكزي في مصر

تستعد المطربة المجرية استير فاكزي لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر، ضمن مشاركتها فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولى للجاز، بحفل موسيقي كبير تحتضنه الجامعة الأمريكية فى التجمع، وذلك فى السادسة مساء السبت المقبل.

وحفرت استير اسمها فى المجال الموسيقى المجري مع إطلاق أولى ألبوماتها الغنائية وحصلت به على الإسطوانة البلاتينية عام 2010، وقدمت خلاله أولى تجاربها الغنائية باللغة العربية، وتطل عبر هذه الحفلة لأول مرة على الجمهور المصري بمشاركتها فى فعاليات اليوم الثالث من النسخة العاشرة لمهرجان القاهرة الدولى للجاز، وتأتي مشاركتها الخاصة بالمرهجان بالتعاون مع سفارة المجر بالقاهرة ومعهد بالاشي الثقافي المجري.

ويضم المهرجان الدولى فى نسخته العاشرة هذا العام مشاركة 14 دولة، أبرزها ألمانيا والمجر والنمسا وهولندا واليابان، مع مشاركة دولتي فندلندا ولوكسمبورج لأول مرة، وتقديمه 21 حفلة موسيقية على مدار أيامه الأربعة، ومن أبرز التجارب الدولية المتواجدة، مغنية الجاز السورية لين أديب والبرتغالية ريتا ماريا والنمساوي ديفيد هالبوك والتشيكي دان بارتا بجانب رباعى جيروم كلاين من لكسمبورج وفرقة آكي ريسانين من فنلندا، مع عدة مشاركات مصرية، منها المطربة نهى فكري، والمطربة نوران أبو طالب وفرقة هاويدرو وبغدادي بيج باند.