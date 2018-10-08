المصري يتدرب على نجيل صناعي تحضيراً لموقعة فيتا كلوب

قرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، وضع برنامج إعداد كامل للفريق بعد مباراة الكأس استعدادا لمباراة العودة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي.









وعلى "الفجر الرياضي"، أن البرنامج الذي وضعه حسام حسن، سوف يبدأ من يوم الأربعاء القادم حيث حجز الجهاز الفني ملعبا من النجيل الصناعي في بورسعيد، استعدادا للفريق الكونغولي من أجل تعود اللاعبين على أرضية الملعب التي سوف تقام عليه مباراة العودة امام فيتا كلوب.



