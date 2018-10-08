ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المصري يتدرب على نجيل صناعي تحضيراً لموقعة فيتا كلوب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:08 م
المصري يتدرب على نجيل صناعي تحضيراً لموقعة فيتا كلوب
طباعة
نيرة الجابري
 
قرر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، وضع برنامج إعداد كامل للفريق بعد مباراة الكأس استعدادا لمباراة العودة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي.


وعلى "الفجر الرياضي"، أن البرنامج الذي وضعه حسام حسن، سوف يبدأ من يوم الأربعاء القادم حيث حجز الجهاز الفني ملعبا من النجيل الصناعي في بورسعيد، استعدادا للفريق الكونغولي من أجل تعود اللاعبين على أرضية الملعب التي سوف تقام عليه مباراة العودة امام فيتا كلوب.

المزيد عن: فيتا كلوب حسام حسن المصري البورسعيدي المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
0
x
15:00
2
المنصورة
الانتاج الحربي
2
x
15:00
0
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
4
x
18:00
0
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
2
x
18:00
0
غزل المحلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 10:30:17 PM