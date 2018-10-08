أحمد المسلماني: صوت طبول الحرب يرتفع في الشرق الأوسط (فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن بعض حائزي نوبل قاموا بإنشاء ساعة نووية كمؤشر رمزي لمعرفة توقيت أي حرب نووية مقبلة، لافتًا إلى أن هذه الساعة تؤكد أن الوقت المتبقي على اندلاع الحرب النووية المقبلة دقيقتين، وبعض الخبراء يتحدثون بأن الوقت المتبقي على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط ثانيتين.





وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، مساء الإثنين، أن المشهد في الشرق الأوسط يُوحي بأن هناك حرب مقبلة بين السعودية وإيران، وضربة روسية لإسرائيل، وحرب إسرائيلية إيرانية، مضيفًا أن إسرائيل ترى أن الوجود الإيراني في سوريا خطر على اسرائيل.



