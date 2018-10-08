ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاة أمين شرطة بـ"سكتة قلبية" داخل مركز شرطة سمسطا ببني سويف

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:08 م
وفاة أمين شرطة بـسكتة قلبية داخل مركز شرطة سمسطا ببني سويف
صورة أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
لفظ أمين شرطة بقسم شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف أنفاسه الأخيرة، اليوم الأثنين، داخل القسم أثناء تأدية عمله، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة سمسطا، بوفاة حسام بسيوني، أمين شرطة بالقسم، ومقيم بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
0
x
15:00
2
المنصورة
الانتاج الحربي
2
x
15:00
0
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
4
x
18:00
0
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
2
x
18:00
0
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 10:20:01 PM