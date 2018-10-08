وفاة أمين شرطة بـ"سكتة قلبية" داخل مركز شرطة سمسطا ببني سويف

لفظ أمين شرطة بقسم شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف أنفاسه الأخيرة، اليوم الأثنين، داخل القسم أثناء تأدية عمله، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة سمسطا، بوفاة حسام بسيوني، أمين شرطة بالقسم، ومقيم بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

