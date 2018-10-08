أنشيلوتي يوجه كلمة لتيري بمناسبة اعتزاله

وجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي كلمة لجون تيري نجم إنجلترا وتشيلسي السابق بعد إعتزاله.





وأمضى أنشيلوتي موسمين في تشيلسي، حيث فاز بكأس الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2009-2010 قبل أن يتم إقالته في الصيف التالي.





وأعلن أمس قائد تشيلسي السابق إعتزاله والذي لعب أكثر من 700 مباراة للبلوز.





وقال أنشيلوتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"شرف أنه كان لي قائد مثلك، أتمنى لك الكثير من النجاح في حياتك المستقبلية".



