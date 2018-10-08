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117.5 مليون ريال إيرادات فنادق سلطنة عمان بنهاية يوليو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:03 م
117.5 مليون ريال إيرادات فنادق سلطنة عمان بنهاية يوليو
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وكالات
 
ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في عُمان بنهاية يوليو من العام الجاري، بنسبة 8.8%، لتصل إلى 117.52 مليون ريال، مقارنة بـ 108.9 مليون ريال خلال 7 أشهر من عام 2017.

وبحسب إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، شهدت نسبة الإشغال بتلك الفنادق ارتفاعاً نسبته 4.4% لتصل إلى 57.2% مقابل 54.8% في 7 أشهر من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق حتى نهاية يوليو الماضي 819.83 ألف نزيل.

ولفت المركز إلى أن النزلاء الأوروبيين، شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء خلال الفترة بـ 297.68 ألف نزيل، وتلاهم العمانيون البالغ عددهم 219.6 ألف نزيل، وبلغ عدد الخليجيين 102.63 ألف نزيل، والآسيويين 102.32 ألف.
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