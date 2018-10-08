فييرا يعدد مكاسب فوز الإسماعيلي على ناصر الفكرية في كأس مصر

أكد البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الفوز حمل عدة مكاسب فى بداية مشواره مع الفريق.









وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس مصر ،بانتصار برباعية نظيفة على ناصر الفكرية.









وأضاف :”أهم مكاسب الفوز هو عودة الثقة والروح للاعبين ، بعد استعادة مسيرة الانتصارات ورسم البهجة على وجوه جماهير الدراويش”.









واستكمل فييرا :”ثانى المكاسب هى الوقوف على مستوى عدد كبير من اللاعبين وذلك ضمن خطتى لتقييم مستوى جميع أعضاء الفريق”.









وأتبع :”فترة التوقف فرصة إيجابية للتعرف على مستوى باقى اللاعبين ، فضلا عن اكتشاف مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التى ارغب فى تطبيقها”.









وأنهى حديثه :”طالبت اللاعبين بالهدوء وعدم الاستعجال فى التصرف بالكرة وأشكرهم جميعا على ما قدموه خلال المباراة وأتوقع منهم الأفضل فى باقى المباريات”.



