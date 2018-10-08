ديروط يواجه القوصية استعدادا لطهطا

يخوض فريق نادي ديروط مباراة ودية عصر الثلاثاء امام فريق نادي القوصية في إطار استعدادات الفريق لمباراته أمام فريق نادي طهطا في الجولة السابعة للممتاز ب والتي ستقام في الثامن عشر من الشهر الجاري.





و يسعى الجهاز الفني لديروط بقيادة عماد سمير الي تحقيق الفوز بها والعودة للمنافسة علي الصعود لدوري الأضواء والشهرة وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام نادي تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف.



