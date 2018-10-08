مارجريت عازر: الزيادة السكانية تجعل المواطن لا يشعر بالتنمية

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية تحدث، وتجعل المواطن لا يشعر بما يتم في التنمية.





وشددت "عازر"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، على ضرورة تضافر جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعي للمواطن أن زيادة النسل عائدة على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الشعب المصري متدين بطبعه سواء مسلمين أو مسيحيين، والخطاب الديني له دور، والإعلام والدراما التلفزيونية لهما دور كبير في زيادة وعي المواطنين.



