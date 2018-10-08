مارجريت عازر: الزيادة السكانية تجعل المواطن لا يشعر بالتنمية
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:57 مرقية جمال
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية تحدث، وتجعل المواطن لا يشعر بما يتم في التنمية.
وشددت "عازر"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، على ضرورة تضافر جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعي للمواطن أن زيادة النسل عائدة على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الشعب المصري متدين بطبعه سواء مسلمين أو مسيحيين، والخطاب الديني له دور، والإعلام والدراما التلفزيونية لهما دور كبير في زيادة وعي المواطنين.
وتابعت، أن هناك قصور في اهتمام الإعلام والدراما بقضية الزيادة السكانية، موضحة أن الإعلام يشكل وجدان الأمة وثقافة المجتمع، ولابد أن يكون لديه رسالة دائمًا للتوعية، منوهة بأن وزارة الصحة غير مهتمة بتوفير وسائل تنظيم النسل بشكل كافي، والمفترض أن تكون مجانية، مشددة على أن توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة أهم من إصدار قوانين لتنظيم الأسرة.
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