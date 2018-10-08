صحفي إنجليزي: محمد صلاح مثل سيارة فارهة تفتقد إلى عجلة القيادة

وصف كبير محرري الرياضة في صحيفة "الغارديان" البريطانية بارني روناي، نجم ليفربول محمد صلاح، بأنه بات مثل السيارة الفارهة التي تفتقد إلى عجلة القيادة.









وكتب روناي يوم الاثنين في "الغارديان": يمكن معرفة ما يمر به صلاح من خلال مشاهدته في الإحماء قبل المباراة، لقد فقد الذاكرة حول ما كان يفعله قبل أشهر، لقد بدا ذابلا ويفتقد الشرارة التي كان يعيش عليها الموسم الماضي، فهو في 2017-2018 لم يكن كأي لاعب من ناحية صناعة الأهداف وتسجيلها وتحقيق الألقاب الفردية، لكنه اليوم رجل مختلف تماما عن صلاح الذي شاهدناه يحتفل كثيرا في الموسم الفائت.









وتابع روناي القول: أنا أخالف من يقول بأن صلاح قدم مستويات سيئة أمام سيتي أو حتى نابولي وباريس سان جيرمان قبل ذلك، من الخطأ القول بأنه لاعب الموسم الواحد، لكن ما أراه أن صلاح نسي ما كان يفعله الموسم الفائت، اليوم يحاول كثيرا، لكن لا فائدة مما يفعل.. إنها حالة غريبة للغاية.









وأضاف بارني: هناك خلل فيما يقدمه صلاح، إنه أشبه بسيارة فارهة لا تملك عجلة قيادة، في فترة ماضية كان صلاح يتعامل مع أي هجمة تأتيه وكأنها نزهة في حديقة، أما الآن فالوضع مختلف تماما، والدليل الفرص التي أضاعها في مباراة تشيلسي، وليس ببعيد أمام مانشستر سيتي، كان أكثر لاعبي ليفربول محاولة في الهجوم، لكنه عندما يستلم الكرة ويقترب من المرمى يتحول إلى رجل خشبي، وتبدأ قراراته الخاطئة.









من جانب آخر، كشفت مصادر بأن مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، لا ينشغل بالانتقادات التي توجه إلى صلاح، وغيابه عن التهديف.









وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عقب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي "في الموسم الماضي، كان وضع صلاح، يشبه وضعه اليوم، ولم يتكلم أحد عن أدائه، ومع مرور الوقت، بدأ في تسجيل الأهداف، إنه أمر طبيعي جدا بالنسبة لي، لا يوجد شيء يثير القلق".









إلى ذلك، يرى مراقبون، أن سبب أداء صلاح المتواضع مع بداية الموسم، يعود لضغوط نفسية، تعرض لها في الموسم الماضي، خصوصا بعد خلافات مع الاتحاد المصري، وخيبة الأمل في نتائج الفراعنة، خلال مونديال روسيا.









وظهر صلاح بشكل باهت من جديد أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ولم يستطع وضع بصمته المعتادة في المباريات، ولم يسجل إلا هدفا واحدا في آخر 7 مباريات خاضها مع فريق المدرب يورغن كلوب.





وسجل صلاح، الموسم الماضي، 44 هدفا في كل البطولات، 32 منها في البريمييرليغ.



