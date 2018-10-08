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والد "الحايس" عن القبض على هشام عشماوي: "كنا مستنيين اليوم ده"

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:41 م
والد الحايس عن القبض على هشام عشماوي: كنا مستنيين اليوم ده
محمد الحايس
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هدى عبدالرازق
 
عقب الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، أحد مصابي عملية الواحات، على عملية القبض على الإرهاب هشام عشماوي قائلاً: "الحمد لله، وعقبال الباقي عشان مصر تنضف".

وأشار "الحايس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين: "كنا مستنيين اليوم ده، وأملنا كان أنه يرجع حي عشان ناخد منه المعلومات، وكلنا فداء مصر".

وعن صحة النقيب محمد الحايس، أوضح أنه في مرحلة العلاج الطبيعي، مضيفًا أنه سيجري عملية أخرى بنهاية العام، ولم يتم تحديد مكان العملية في الداخل أو الخارج، موجهًا التحية إلى الرئيس السيسي، قائلا: "بينحت في الصخر".
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