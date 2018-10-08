السعودية: 16 مليار ريال القيمة السوقية لاندماج "سبكيم" و"الصحراء"

قالت الجزيرة كابيتال، إن تقييم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم لسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات، في الاندماج المقترح عن 0.8356 من أسهم "سبكيم" منح عرض أفضل بحدود 22% إلى مساهمي الصحراء مقارنة بالتقييم السابق الذي تم في العام 2013.





وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن القيمة السوقية للشركة بعد الاندماج يمكن أن تصل إلى 16 مليار ريال.





وأوضحت أن الاندماج يمكن أن يخفف من اعتماد كلا الشركتين على المنتجات ذات المصدر الواحد ليخلق بذلك محفظة متنوعة من المنتجات، مما يخفف من تقلبات الأداء مستقبلاً.





وتابعت: " سيوفر الاندماج تنويعا للمواد الأولية مما يخفف من تأثير تخفيض الدعم على أسعار الطاقة بعد السنة المالية 2019، وقد يوفر الاندماج لـ"سبكيم" اكتفاء ذاتي من الأولفينات الأساسية بحيث تحصل على الإيثيلين كمادة أولية من الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات.





وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن يعود الاندماج بالنفع على الصحراء من خلال الاستفادة من أذرع سبكيم للخدمات اللوجستية والتسويق في آسيا وأوروبا.





وتابعت: سينتج عن الاندماج وزن أكبر لحقوق المساهمين نظرا لانخفاض الديون في المركز المالي للصحراء مقارنة بإجمالي ديون لدى سبكيم بحدود 7.3 مليار ريال.





وقعت شركة "سبكيم" وشركة الصحراء للبتروكيماويات في 3 أكتوبر الجاري مذكرة تفاهم غير ملزمة لاندماج الشركتين، بعد توصلهما إلى اتفاق أولي على التقييم، لتستحوذ "سبكيم" على "الصحراء" بالكامل من خلال مبادلة أسهم جديدة تصدرها "سبكيم" بواقع 0.8356 سهم مقابل كل سهم قائم من "الصحراء".





سيرتفع بذلك عدد أسهم "سبكيم" من 366.67 مليون سهم إلى 733.33 مليون سهم، ويمثل كل منها 50 % من المنشأة بعد الاندماج، أو بمعنى آخر، ستقوم "سبكيم" بإصدار 366.67 مليون سهم جديد مقابل 438.8 مليون سهم من "الصحراء".





اتفقت الشركتان على تاريخ 28 فبراير 2019 كموعد نهائي للاتفاق.