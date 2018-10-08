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التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:32 م
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA
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أحمد جمال أحمد
 
نشرت الصفحة الرسمية لحفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، لقطات من تجهيز أماكن جلوس النجوم بقاعة مايكروسوفت ضمن الاستعدادات للحفل المقرر إقامته بعد غدا فجر الأربعاء.

ويحتضن مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 46 من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية المعروفة باسم AMA.

واختيرت الفنانة الكوميدية "تيريس إيليس روز" لتقديم الحفل، الذي حظيت به كل من النجمة آريانا جراندي والنجمة كاميلا كابيو بأكبر عدد من الترشيحات بإجمالي 6 ترشيحات لكل منهم.
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت
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