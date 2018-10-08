التحضيرات النهائية لحفل جوائز AMA من داخل قاعة مايكروسوفت

نشرت الصفحة الرسمية لحفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، لقطات من تجهيز أماكن جلوس النجوم بقاعة مايكروسوفت ضمن الاستعدادات للحفل المقرر إقامته بعد غدا فجر الأربعاء.





ويحتضن مسرح مايكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 46 من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية المعروفة باسم AMA.



