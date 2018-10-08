سبق – السعودية | "الشورى" يناقش توصية لتضمين مؤهل "دبلوم كليات المجتمع"

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.



يناقش مجلس الشورى غداً توصية تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة المدنية، تؤكد على الوزارة تضمين مؤهل "دبلوم كلية المجتمع" لدليل التصنيف الوظيفي، والذي سبق أن أصدرته الوزارة ولم يتضمنه المؤهل الخاص بخريجي كلية المجتمع لبعض الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.



جاء ذلك في توصية تقدمت بها عضو الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، ودعت فيها وزارة الخدمة المدنية إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لدليل تصنيف الوظائف، وإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات الوظيفية على المراتب من الخامسة فما دون للوظائف التي تناسب الخريجين.



وأكدت "البديوي" في توصيتها أن خريجي كلية المجتمع قوة ضاغطة على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي لتشكيلهم نسبة في بطالة الخريجين، وارتفاع مطالباتهم المستمرة بالتوظيف، وعدم تجاهل طرح الوظائف المناسبة لهم.



وكانت معاناة خريجات كليات المجتمع بدأت منذ أكثر من ١٠ سنوات وسط رفض وزارة الخدمة المدنية الاعتراف بهم، وتصنيف مؤهلاتهم، واعتذارها بعدم وجود لوائح وظيفية لخريجات تلك الكليات.



المصدر:- صحيفة سبق

https://sabq.org/XWdgPj