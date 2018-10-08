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أرنولد ومبابي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:31 م
أرنولد ومبابي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما
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منى العوضي
 

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا.

ونشرت مجلة فرانس فوتبول، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين المرشحين لنيل "كأس كوبا"، حيث سيتم إعلان اسم اللاعب الفائز بالجائزة في 3 ديسمبر من خلال تصويت الصحفيين من حول العالم.

قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بالجائزة:

- حسام عوار (أولمبيك ليون، فرنسا)

- كيليان مبابي (سان جيرمان، فرنسا)

- ترنت ألكساندر-أرنولد (ليفربول، إنجلترا)

- باتريك كوتروني (إيه سي ميلان، إيطاليا)

- ريتسو دوان (جرونينجن، اليابان)

- جيانلويجي دوناروما (ميلان، إيطاليا)

- أمادو حيدرا (سالزبورج، مالي)

- جوستين كلويفرت (روما، هولندا)

- كريستيان بوليسيتش (دورتموند، الولايات المتحدة)

- رودريجو (سانتوس، البرازيل)

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