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شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:31 م
شاهد.. إطلالة جديدة لـصافيناز بالبكيني تثير الجدل (صور)
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الفجر الفني
 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد صور للفنانة الاستعراضية صافينار، وهر ترتدي "البكيني"، أثناء قضائها عطلتها الرسمية على أحد الشواطىء.

 

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صافيناز صورة مثيرة للجدل عبر هذه المواقع، وفق "نورت".

 

جدير بالذكر أن من ناحية أخرى، كانت صافيناز قد نشرت صورة لها في احدى الصحف اليابانية، والتي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذي تمنّوا لها المزيد من التوفيق والنجاح، بعد هذه الخطوة اللافتة.


شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)
شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)
شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)
شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)
شاهد.. إطلالة جديدة لـ"صافيناز" بالبكيني تثير الجدل (صور)
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