إكتشاف 33 بؤرة مرض 'اللسان الأزرق' و نفوق للأغنام بالقيروان
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:30 ممروى الجلاصي
أعلن رئيس دائرة الإنتاج الحيواني نورالدين حمدي اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، بأنه تم تسجيل نفوق 4 رؤوس من قطيع الأغنام مع اكتشاف 33 بؤرة مرض 'اللسان الأزرق' بمختلف معتمديات ولاية القيروان.
و أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني، بأن سبب مرض 'اللسان الأزرق يعود إلى تكاثر الوشواشة، التي تلسع الأغنام مما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.
و قد أكد نورالدين حمدي على انطلاق حملة التلاقيح لقطيع الأغنام لهذا الموسم بصفة مبكرة لتشمل إلى غاية الآن 27 ألف رأس غنم، مشيرا إلى أن حملة التلاقيح تنطلق في العادة إبتداء من غرة أكتوبر من كل سنة، غير أنه وقع تقديمها في هذا الموسم بحوالي شهر.
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