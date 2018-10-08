إكتشاف 33 بؤرة مرض 'اللسان الأزرق' و نفوق للأغنام بالقيروان‎

أعلن رئيس دائرة الإنتاج الحيواني نورالدين حمدي اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، بأنه تم تسجيل نفوق 4 رؤوس من قطيع الأغنام مع اكتشاف 33 بؤرة مرض 'اللسان الأزرق' بمختلف معتمديات ولاية القيروان.





و أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني، بأن سبب مرض 'اللسان الأزرق يعود إلى تكاثر الوشواشة، التي تلسع الأغنام مما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.



