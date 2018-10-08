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أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق.. أحمد موسى يكشف التاريخ الإرهابي لـ عشماوي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:44 م
أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق.. أحمد موسى يكشف التاريخ الإرهابي لـ عشماوي
هشام عشماوي
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى إن الإرهابي هشام عشماوي، الضابط السابق في القوات المسلحة، كان على قائمة الأمن القومي المصري مضيفًا: "عشماوي كان يمثل بالنسبة لمصر زي ما كان أسامة بن لان مطلوب في أمريكا أو أيمن الظواهري"

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن "عشماوي" كان قد انضم لتنظيم بيت المقدس الإرهابي بعد فصله من الخدمة، ثم سافر إلى سوريا وقام بعمليات إرهابية هناك وعاد إلى مصر مرة أخرى في فترة تولي الإخوان الحكم في مصر، وشارك في اعتصام رابعة وانتقل إلى سيناء مرة أخرى حتى عام 2015، لافتًا إلى أنه شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بمدينة نصر.

وأشار إلى أنه أسس خلية تحت مسمى "مدينة نصر" وصدر عليه حكمًا بالحبس 15 عاما.
المزيد عن: مصر توك شو الارهابي هشام عشماوي احمد موسى
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