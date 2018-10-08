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مصطفى الفقي: لا يوجد تعليم جامعي مجانا في العالم.. وقاعدة الماء والهواء حتى الثانوية فقط

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:29 م
مصطفى الفقي: لا يوجد تعليم جامعي مجانا في العالم.. وقاعدة الماء والهواء حتى الثانوية فقط
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، إن التعليم هو مفتاح التقدم، والطريق للمستقبل، ومصر تأخرت كثيرا في عملية إصلاحه.

وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك مقاومة شديدة للأطروحات الجديدة لتطوير النظام التعليمي في مصر، مضيفًا أن التعليم هو الطريق السليم الذي يجب أن تسلكه مصر للنهوض بالأجيال المستقبلية.

وأضاف أن تضارب المصالح وراء الخلافات حول منظومة التعليم الجديدة، معتبرًا أن تعدد أنظمة التعليم في مصر قضى على العدالة الاجتماعية، متابعا أنه لا يوجد تعليم جامعي مجاني في العالم، وقاعدة الماء والهواء حتى الثانوية فقط.

ولفت إلى أن التعليم الجامعي مكلف ولا يجب أن يكون متاحًا مجانا إلا للمتفوقين، فمجانية التعليم المجاني أفرزت ملايين العاطلين.
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