تعرف على البرنامج الكامل لتربص المنتخب التونسي
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:27 ممروى الجلاصي
إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.
وسيكون برنامج تربص "نسور قرطاج"، كالآتي:
* يوم الإثنين 8 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بمقر الاقـــامة.
* يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018
الساعة العاشرة صباحا بمقر الاقـــامة.
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).
* يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بالملعب الأولمبي برادس ( حصة مفتوحة) الحوارات مسموحة مع اللاعبين و الاطار الفني
* يوم الخميس 11 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).
* يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).
* يوم الأحد 14 أكتوبر 2018
السفر عبر رحلة خاصة إلى العاصمة نيامي
* يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018
الساعة الرابعة مساء بملعب نيامي ( حصة مفتوحة 15 د الأولى ).
* يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
العودة الى تونس إثر نهاية المباراة
و يذكر، بأن المنتخب الوطني التونسي سيلتقي بمنتخب النيجر يوم 13 أكتوبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس، في حين سيلتقي المنتخبان في مناسبة ثانية يوم 16 أكتوبر 2018 بملعب نيامي، و ذلك ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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