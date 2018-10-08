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تعرف على البرنامج الكامل لتربص المنتخب التونسي‎

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:27 م
تعرف على البرنامج الكامل لتربص المنتخب التونسي‎
تونس
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مروى الجلاصي
 
إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.

وسيكون برنامج تربص "نسور قرطاج"، كالآتي:

* يوم الإثنين 8 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بمقر الاقـــامة.

* يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018

الساعة العاشرة صباحا بمقر الاقـــامة.
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).

* يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بالملعب الأولمبي برادس ( حصة مفتوحة) الحوارات مسموحة مع اللاعبين و الاطار الفني  

* يوم الخميس  11 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).

* يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018
الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).

* يوم الأحد  14 أكتوبر 2018   
السفر عبر رحلة خاصة إلى العاصمة نيامي

* يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018   
الساعة الرابعة  مساء بملعب نيامي ( حصة مفتوحة 15 د الأولى ).

* يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018   

العودة الى تونس إثر نهاية المباراة
و يذكر، بأن المنتخب الوطني التونسي سيلتقي بمنتخب النيجر يوم 13 أكتوبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس، في حين سيلتقي المنتخبان في مناسبة ثانية يوم 16 أكتوبر 2018 بملعب نيامي، و ذلك ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
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