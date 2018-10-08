تعرف على البرنامج الكامل لتربص المنتخب التونسي‎

إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.





وسيكون برنامج تربص "نسور قرطاج"، كالآتي:





* يوم الإثنين 8 أكتوبر 2018

الساعة السادسة مساء بمقر الاقـــامة.





* يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018





الساعة العاشرة صباحا بمقر الاقـــامة.

الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).





* يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018

الساعة السادسة مساء بالملعب الأولمبي برادس ( حصة مفتوحة) الحوارات مسموحة مع اللاعبين و الاطار الفني





* يوم الخميس 11 أكتوبر 2018

الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).





* يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

الساعة السادسة مساء بملعب الشاذلي زويتن( حصة مغلقة دون حضور الجمهور و الإعلاميين).





* يوم الأحد 14 أكتوبر 2018

السفر عبر رحلة خاصة إلى العاصمة نيامي





* يوم الإثنين 15 أكتوبر 2018

الساعة الرابعة مساء بملعب نيامي ( حصة مفتوحة 15 د الأولى ).





* يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018





العودة الى تونس إثر نهاية المباراة