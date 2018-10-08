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الذهب يخسر 17 دولاراً فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:22 م
الذهب يخسر 17 دولاراً فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين
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وكالات
 
تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى بأسبوع ونصف عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن الأصفر 17 دولاراً مع صعود الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع قوة الدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية تعزز توقعات رفع معدل الفائدة، حيث تراجع معدل البطالة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 49 عاماً خلال الشهر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي الصيني أمس اعتزامه خفض السيولة النقدية التي تحوزها البنوك كاحتياطي وسط مخاوف من تأثر النمو الاقتصادي بتصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4% أو 17 دولاراً ليسجل 1188.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ جلسة 27 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5% إلى 1185.93 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.797.
المزيد عن: وسط مخاوف عوائد السندات عزوف المستثمرين عن الذهب الاقتصاد الدولي اخبار الاقتصاد
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