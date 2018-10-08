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هيئة الطيران المدني العُمانية تكشف تطورات العاصفة "لبان" وتدعو المواطنين للمتابعة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:18 م
هيئة الطيران المدني العُمانية تكشف تطورات العاصفة لبان وتدعو المواطنين للمتابعة
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وكالات
 
قالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز العاصفة المدارية (لبان) وسط بحر العرب على دائرة عرض12.1 شمالا وخط طول 61.1 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 35 إلى 40 عقدة (64 إلى 74 كيلو مترا في الساعة ويبعد عن سواحل السلطنة ـ مدينة صلالةـ حوالي 940 كيلو مترا.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأن العاصفة المدارية (لبان) تواصل تحركها باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، موضحة أن التنبؤات تشير إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بالتأثيرات غير المباشرة، اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء بأمطار متفرقة وارتفاع لأمواج البحر تقدر بين 2 إلى 3 أمتار، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطور الحالة الجوية .
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