بعد حريق الوادي الجديد.. "ولاد البلد" يعرض لأهل "الراشدة"

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يعرض اليوم بقرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، والتي تعرضت لحريق كبير أول أمس السبت بدلا من الخارجة، والتي كان من المقرر انه يعرض بها العرض اليوم، جاء ذلك القرار من محافظة الوادي الجديد تضامنا من أهل القرية في حادثهم الأليم، ليبدأ العرض في تمام التاسعة و النصف مساء في ساحة قرية المراشدة.

و قد عبر الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض عن سعادته بهذا التعديل، و رغبة فريق عمل "ولاد البلد" في التضامن مع أهل القرية في مصابهم الأليم.

يذكر أن عرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.