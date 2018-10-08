"الآثار" تشارك في معرض السينما الدولي في إيطاليا

ألقى الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشؤن الفنية كلمة في المؤتمر الدولي لسينما الآثار والذي ينظمه متحف الحضارة بمدينة روفيرتو بإيطاليا والمقام في الفترة من 3-7 اكتوبر.





وأكد الدكتور مصطفى أمين في كلمته على عمق العلاقات الأثرية والثقافية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والتعاون المثمر في مجال العمل الأثري والحفائر بشكل عام ومع متحف الحضارة لروفيرتو بشكل خاص منذ توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاثار في عام 2015.





كما سلط الدكتور أمين الضوء على اهتمام العالم أجمع من بينهم ايطاليا بما أنجزته وزارة الآثار في الآونة الأخيرة من اكتشافات أثرية وافتتاحات لعدد من المناطق للزيارة، بالإضافة إلى خطة الوزارة لانتهاء من العديد من المشروعات القومية واهمها المتحف المصري الكبير.



