مرصد الفتاوي التكفيرية: نستهدف الوصول لأكبر قدر من الشباب لتوعيتهم بالفكر المستنير

قال حسن محمد، مدير مرصد الفتاوي التكفيرية لدار الإفتاء، إن المرصد يعمل على مواجهة الفتاوي المتطرفة التي تحرض على القتل والعمليات الإرهابية، ويفند الأقاويل المضللة، ويستهدف المرصد الوصول إلى أكبر قدر من الشباب لتوعيتهم بالفكر المستنير.





وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الجماعات الإرهابية تعمل على نشر الأفكار المتطرفة على مواقع التوصل الاجتماعية، لذلك المرصد حريص على التواجد في هذه المواقع لمواجهة هذه الأفكار.



