المنتخب التونسي ينطلق في تربص مغلق و إحاطة طبية خاصة لعلي معلول
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:11 ممروى الجلاصي
إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.
وسيلتقي "نسور قرطاج" بمنتخب النيجر يوم 13 أكتوبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس، في حين سيلتقي المنتخبان في مناسبة ثانية يوم 16 أكتوبر 2018 بملعب نيامي، و ذلك ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويشار إلى أن الإطار الطبي للمنتخب، قد تكفّل بإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للاعب الأهلي المصري علي معلول، ليتم تحديد البرنامج النهائي لعلاجه وتأهيله.
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