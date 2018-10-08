ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المنتخب التونسي ينطلق في تربص مغلق و إحاطة طبية خاصة لعلي معلول‎

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:11 م
المنتخب التونسي ينطلق في تربص مغلق و إحاطة طبية خاصة لعلي معلول‎
علي معلول‎
طباعة
مروى الجلاصي
 
إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.

وسيلتقي "نسور قرطاج" بمنتخب النيجر يوم 13 أكتوبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس، في حين سيلتقي المنتخبان في مناسبة ثانية يوم 16 أكتوبر 2018 بملعب نيامي، و ذلك ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويشار إلى أن الإطار الطبي للمنتخب، قد تكفّل بإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للاعب الأهلي المصري علي معلول، ليتم تحديد البرنامج النهائي لعلاجه وتأهيله.
المزيد عن: نسور قرطاج منتخب تونس منتخب النيجر علي معلول رادس خبرعاجل تونس المنتخب التونسي اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الداخلية
0
x
15:00
2
المنصورة
الانتاج الحربي
2
x
15:00
0
إتحاد الشرطة
الإسماعيلي
4
x
18:00
0
ناصر الفكرية
المقاولون العرب
2
x
18:00
0
غزل المحلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/8/2018 9:10:05 PM