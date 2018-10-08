المنتخب التونسي ينطلق في تربص مغلق و إحاطة طبية خاصة لعلي معلول‎

إستعدادا لملاقاة منتخب النيجر، إنطلق مساء اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالعاصمة.





وسيلتقي "نسور قرطاج" بمنتخب النيجر يوم 13 أكتوبر 2018 بالملعب الأولمبي برادس، في حين سيلتقي المنتخبان في مناسبة ثانية يوم 16 أكتوبر 2018 بملعب نيامي، و ذلك ضمن إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.



