"النقل": المكتب الفرنسي سيحدد الوسيلة الأنسب للربط بين المنصورة القديمة والجديدة
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:10 مكساب أحمد
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن الوزارة تعاقدت اليوم مع مكتب استشاري فرنسي لدراسة منظومة النقل في مدينة المنصورة، وتحديد أفضل الطرق للربط بين مدينة المنصورة الجديدة والقديمة سواء بإنشاء المترو أو بإنشاء ترام أو بأي وسيلة أخرى.
وتابع "شعث"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن دراسة المكتب الاستشاري هي منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية ولن ترد.
ولفت إلى أنه لا يوجد تصور إلى هذه اللحظة حول طريقة الربط بين مدينة المنصورة الجديدة والقديمة، والدراسة هي من ستحدد الوسيلة الأنسب.